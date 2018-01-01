Биография

Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер. Обладатель пяти «Оскаров», премии «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, «Золотого глобуса» и «Почетного золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Родился в Римини 20 января 1920 года. Будущий кинодеятель с детства любил устраивать представления, специально для которых изготавливал декорации и маски. После окончания монастырской школы начал учиться на репортера. В это время подрабатывал карикатуристом. После переезда в Рим Федерико приходилось зарабатывать себе на жизнь, рисуя иллюстрации для книг. Также он писал небольшие сценарии для рекламы и радиопостановок. До того времени, как он стал сценаристом, ему удалось написать не меньше 700 произведений. Первый фильм Федерико Феллини поставил в 1950 году. Известными его работами стали «Маменькины сынки» и «Любовь в городе», снятые в 1953 году, где он выступил сценаристом и режиссером. Успешным стал фильм «Сладкая жизнь» 1960 года. 60-е и 70-е годы оказались для сценариста и режиссера продуктивными. В 80-е он смог поставить только 4 картины. Его последней работой стала кинолента «Голос луны», снятая в 1990 году. Иногда сам снимался в своих фильмах — играл эпизодических персонажей. За жизнь написал 3 книги.