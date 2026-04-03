Эльза и Фред
Wink
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Эльза и Фред
9.02005, Elsa y Fred
Драма, Мелодрама105 мин18+

Эльза и Фред (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Вдовствующие Альфред и Эльса оказываются соседями. Между ними возникают взаимные чувства, на которые способен мало кто из пожилых людей. Эльсе удается превратить мрачного ипохондрика Альфредо в любящего жизнь человека, а он помогает ей осуществить самую заветную мечту.

Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эльза и Фред»