Эльза и Фред (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Вдовствующие Альфред и Эльса оказываются соседями. Между ними возникают взаимные чувства, на которые способен мало кто из пожилых людей. Эльсе удается превратить мрачного ипохондрика Альфредо в любящего жизнь человека, а он помогает ей осуществить самую заветную мечту.

