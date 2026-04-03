Эльза и Фред (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вдовствующие Альфред и Эльса оказываются соседями. Между ними возникают взаимные чувства, на которые способен мало кто из пожилых людей. Эльсе удается превратить мрачного ипохондрика Альфредо в любящего жизнь человека, а он помогает ей осуществить самую заветную мечту.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МКРежиссёр
Маркос
Карневале
- МААктёр
Мануэль
Александре
- Актриса
Бланка
Портильо
- Актёр
Хосе
Анхель Эхидо
- ОМАктёр
Омар
Муньос
- ГУАктёр
Гонсало
Уртисбереа
- ФЛАктёр
Федерико
Луппи
- МСАктёр
Маноло
Соло
- ХВАктёр
Хулиан
Вильягран
- РМАктёр
Роберто
Моска
- ФМАктёр
Фабрицио
Месчини
- КААктриса
Клаудия
Альварес
- ПВАктриса
Пилар
Валеро
- АЭАктриса
Анита
Экберг
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- МКСценарист
Маркос
Карневале
- МГСценарист
Марсела
Гуэрти
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Фелес
- МКПродюсер
Маркос
Карневале
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ХКОператор
Хуан
Карлос Гомес