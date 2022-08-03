Восемь с половиной (фильм, 1963) смотреть онлайн
О фильме
Успешный режиссер готовится к съемкам нового фильма, но разочаровывается в жизни, любви и самом себе. Фильм «Восемь с половиной» — шедевр легенды итальянского кино Федерико Феллини, удостоившийся двух «Оскаров».
После финансового успеха своего прошлого фильма Гвидо Ансельми планирует следующую картину. Его продюсер уже добыл средства на масштабные фантастические декорации, съемочная команда готова к работе, но Гвидо все никак не может сложить в голове видение будущего проекта. В новой ленте он хочет отразить собственные воспоминания и переживания, однако до сих пор не уверен в своих творческих решениях. Гвидо пытается прислушиваться к словам известного критика, обвиняющего его в излишней зацикленности на себе, а тем временем его личная жизнь начинает рушится из-за измены.
Чего будет стоить Гвидо его творческий блок, покажет трагикомедия «Восемь с половиной» (1963), доступная в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ФФРежиссёр
Федерико
Феллини
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- АЭАктриса
Анук
Эме
- СМАктриса
Сандра
Мило
- РФАктриса
Росселла
Фальк
- БСАктриса
Барбара
Стил
- МЛАктриса
Мадлен
ЛеБо
- КБАктриса
Катерина
Боратто
- ЭГАктриса
Эддра
Гэйл
- ГААктёр
Гуидо
Альберти
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- БРСценарист
Брунелло
Ронди
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- ПГХудожник
Пьеро
Герарди
- ЛФХудожница
Леонор
Фини
- ВАХудожница
Вито
Анцалоне
- ЛКМонтажёр
Лео
Каттоццо
- ДДОператор
Джанни
Ди Венанцо
- НРКомпозитор
Нино
Рота