Пчеловод
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Пчеловод

Пчеловод (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

6.41986, O melissokomos
Драмы117 мин18+

Сюжет

Учитель Спирос ушел на пенсию. Теперь у него появилось достаточно времени, чтобы отдать всего себя хобби — разведению пчел. В преддверии весны разместил Спирос полсотни ульев в грузовичке и отправился с севера Греции на юг страны, чтобы там встретить весну. Разные люди повстречались пчеловоду в его долгом путешествии, которое стало для него временем познания самого себя.

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Информация

Страна
Греция, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пчеловод»

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