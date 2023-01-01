Пчеловод (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
6.41986, O melissokomos
Драмы117 мин18+
Сюжет
Учитель Спирос ушел на пенсию. Теперь у него появилось достаточно времени, чтобы отдать всего себя хобби — разведению пчел. В преддверии весны разместил Спирос полсотни ульев в грузовичке и отправился с севера Греции на юг страны, чтобы там встретить весну. Разные люди повстречались пчеловоду в его долгом путешествии, которое стало для него временем познания самого себя.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТАРежиссёр
Тео
Ангелопулос
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- НМАктриса
Надя
Мурузи
- СРАктёр
Серж
Реджани
- ДРАктриса
Дженни
Руссеа
- ДИАктёр
Динос
Илиопулос
- ВПАктриса
Вассия
Панагопулу
- ЯПАктёр
Яковос
Панотас
- СГАктёр
Стаматис
Гарделис
- МЯАктёр
Майкл
Яннатос
- ККАктриса
Кариофиллия
Карабети
- ТАСценарист
Тео
Ангелопулос
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- ДНСценарист
Димитрис
Ноллас
- ТАПродюсер
Тео
Ангелопулос
- ДКПродюсер
Джузеппе
Коломбо
- ЭРПродюсер
Энцо
Рисполи
- МКХудожник
Микес
Карапиперис
- ТДМонтажёр
Такис
Джаннапалас
- ЙАОператор
Йоргос
Арванитис
- ЭККомпозитор
Элени
Караиндру