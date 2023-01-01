Пчеловод (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учитель Спирос ушел на пенсию. Теперь у него появилось достаточно времени, чтобы отдать всего себя хобби — разведению пчел. В преддверии весны разместил Спирос полсотни ульев в грузовичке и отправился с севера Греции на юг страны, чтобы там встретить весну. Разные люди повстречались пчеловоду в его долгом путешествии, которое стало для него временем познания самого себя.



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