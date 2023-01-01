Биография

Борис Рунге – актер, телеведущий. Удостоен почетных званий РСФСР и ПНР, имеет военные награды. Годы жизни: 1925 – 1990. Актерскую карьеру начал школьником. Валентин Катаев, автор экранизированной в 1937 году повести «Белеет парус одинокий», самолично утвердил 11-летнего мальчика на роль Пети Бачея. До начала войны начинающий актер сыграл еще в одной ленте – на сей раз экранизации рассказа Аркадия Гайдара. Во время войны снимались боевые киносборники. В короткометражных фильмах Рунге играл юных защитников Родины. Вернувшись из армии, актер поступил в ГИТИС, а после получения диплома влился в труппу Театра Сатиры. За сорок лет театральной карьеры сыграл десятки острохарактерных персонажей. Карьера артиста на телевидении развивалась не менее активно, чем в театре. В середине 60-х появилась передача «Кабачок 13 стульев». Роль Рунге – галантный и терпеливый пан Профессор. Вел артист и вечернюю программу для детей, в конце которой пел колыбельную. В кино актер главных ролей больше не играл, но каждое его появление на афише вызывало приток зрителей в кинотеатры. Последнюю роль – дедушку юного «книголюба» в киножурнале «Ералаш» – сыграл незадолго до кончины.