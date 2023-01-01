Бассейн (фильм, 1969) смотреть онлайн

Беззаботный отдых писателя и его возлюбленной прерывается прибытием мужчины, с которым у нее в прошлом были отношения. Изысканная французская криминальная драма Жака Дере «Бассейн» — фильм с Аленом Делоном и Роми Шнайде�р о невыносимом жаре ревности.



Жан-Поль — известный писатель, который переживает творческий кризис. Вместе со своей девушкой Марианной он приезжает на шикарную виллу с бассейном, где открываются прекрасные виды на Лазурный берег. Цель Жан-Поля — набраться сил и вдохновения для дальнейшей работы. Но идиллию двух влюбленных нарушает Гарри, старый приятель Жан-Поля, с которым у Марианны в прошлом был роман. Чем чаще случаются неловкие паузы и чем сильнее невысказанные претензии душат участников этого любовного треугольника, — тем быстрее скрытое напряжение грозит вылиться наружу. И последствия обещают быть необратимыми.



Захватывающая психологическая драма, от которой сложно оторваться до самого финала, — «Бассейн», фильм 1969 года. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе.





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