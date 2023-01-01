Бассейн (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
Беззаботный отдых писателя и его возлюбленной прерывается прибытием мужчины, с которым у нее в прошлом были отношения. Изысканная французская криминальная драма Жака Дере «Бассейн» — фильм с Аленом Делоном и Роми Шнайде�р о невыносимом жаре ревности.
Жан-Поль — известный писатель, который переживает творческий кризис. Вместе со своей девушкой Марианной он приезжает на шикарную виллу с бассейном, где открываются прекрасные виды на Лазурный берег. Цель Жан-Поля — набраться сил и вдохновения для дальнейшей работы. Но идиллию двух влюбленных нарушает Гарри, старый приятель Жан-Поля, с которым у Марианны в прошлом был роман. Чем чаще случаются неловкие паузы и чем сильнее невысказанные претензии душат участников этого любовного треугольника, — тем быстрее скрытое напряжение грозит вылиться наружу. И последствия обещают быть необратимыми.
Захватывающая психологическая драма, от которой сложно оторваться до самого финала, — «Бассейн», фильм 1969 года. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе.
Бассейн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жак
Дере
- Актёр
Ален
Делон
- РШАктриса
Роми
Шнайдер
- МРАктёр
Морис
Роне
- ДБАктриса
Джейн
Биркин
- ПКАктёр
Поль
Кроше
- СЖАктриса
Сюзи
Жаспар
- МБАктриса
Мэддли
Бейми
- ТШАктёр
Тьерри
Шабер
- СЭАктёр
Стив
Экхардт
- РПАктриса
Рут
Прайс
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- ЖДСценарист
Жак
Дере
- АПСценарист
Ален
Пейдж
- ЖБПродюсер
Жерар
Бейту
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Инжеватов
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Сазонтьев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АКХудожник
Андре
Курреже
- ЖТОператор
Жан-Жак
Тарбес
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран