Случайные связи (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Случайные связи. Серия 2
Комедия18+

Уморительное интерактивное шоу, в котором звeзды российского телевидения отвечают на необычные вопросы россиян. Актeры ситкомов «ДаЕшь молодЕжь!» и «33 квадратных метра», шоу «Большая разница» и «Галилео», а также приглашeнные селебрити будут соревноваться в остроумии в режиме нон-стоп.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.0 КиноПоиск