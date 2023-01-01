Биография

Михаил Шац — актер, ведущий, продюсер. Родился в Ленинграде 7 июня 1965 года. В юношестве серьезно занимался боксом, однако после школы поступил в медицинский вуз и получил специальность анестезиолога-реаниматолога. В 1987 году начал играть в Клубе веселых и находчивых, со сборной КВН СНГ добрался до Высшей лиги игры. В середине 1990-х переехал в столицу и вместе с коллегами приступил к созданию юмористического проекта «О.С.П. — студия». Параллельно работал на телеканале «ТВ-6 Москва». Пробовал свои силы в дубляже, озвучивал героев мультфильмов «Би Муви: Медовый заговор», «Монстры на каникулах». Сегодня фильмография Михаила Шаца насчитывает более 25 работ, его можно встретить в таких сериалах, как «33 квадратных метров», «Моя прекрасная няня», «Уральские пельмени», «Слава богу, ты пришел!», «Очень русский детектив». Как продюсер проявил себя при создании шоу «Хорошие шутки», в котором также являлся ведущим.