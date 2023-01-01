Обратный отсчет (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Сери�я 4Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Два участника пытаются сохранить 3 миллиона рублей, отвечая на вопросы ведущего и решая интеллектуальные задачи в условиях ограниченного времени. Когда время заканчивается, счетчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Александр
Пушной
- ВАктриса
Валерия
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Эльдар
Джарахов
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актёр
Антон
Шастун
- Актёр
Дмитрий
Позов
- КЛАктриса
Карина
Лазарьянц
- ЮКАктриса
Юлианна
Караулова
- Актёр
Владимир
Маркони
- КЧСценарист
Ксения
Чашей
- ЛШСценарист
Леонид
Школьник
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ИКПродюсер
Ирина
Клепалова
- ВГПродюсер
Владимир
Гордеев
- ВКПродюсер
Владимир
Комаров