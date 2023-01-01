Обратный отсчет
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Обратный отсчет
8.72023, Обратный отсчет 1 сезон
ТВ-шоу16+

Обратный отсчет (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два участника пытаются сохранить 3 миллиона рублей, отвечая на вопросы ведущего и решая интеллектуальные задачи в условиях ограниченного времени. Когда время заканчивается, счетчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратный отсчет»

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