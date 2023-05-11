Обратный отсчет (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

По условиям новой телеигры два участника получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звёзды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

