Биография

Дмитрий Масленников — российский актер, ведущий и блогер. Родился в Усть-Катаве 21 декабря 1994 года. В юности переехал с семьей в Москву, где окончил школу. Получив аттестат, поступил в Финансовую академию при правительстве России, но решил связать свою жизнь не с экономикой, а с творчеством. В 2014 году открыл видеоканал, в котором делился различными лайфхаками с подписчиками. Спустя шесть лет вошел в список самых богатых блогеров по версии Forbes. Пробовал себя в дубляже — озвучивал персонажа мультфильма «Тролли». Сегодня Дмитрий Масленников развивает карьеру на телевидении. В качестве гостя принимал участие в проектах «Вечерний Ургант», «Импровизация», «Где логика?», «Двое на миллион». В 2023 году стал ведущим шоу «Суперниндзя», где герои преодолевают экстремальную полосу препятствий.