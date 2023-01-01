Биография

Дмитрий Позов — российский актер и продюсер. Родился в Старом Осколе 11 июня 1985 года. Получив аттестат, прошел отбор в Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко, где учился в стоматологическом отделении. За плечами комика ординатура, аспирантура и защита кандидатской диссертации. Играл в Клубе веселых и находчивых, а позже познакомился с продюсером Станиславом Шеминовым и присоединился к проекту «Спорное шоу». Сегодня Дмитрий Позов активно развивается в творческой сфере. Является актером состава шоу «Импровизаторы», которое вышло на СТС в 2023 году, также участвовал в программах «Это миниатюры», «Где логика?», «Такое кино», «Однажды в России». Играл в комедийном цикле «Истории в кино».