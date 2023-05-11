WinkСериалыОбратный отсчет1-й сезон9-я серия
8.62023, Обратный отсчет. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+
Обратный отсчет (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
По условиям новой телеигры два участника получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звёзды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Александр
Пушной
- ВАктриса
Валерия
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Эльдар
Джарахов
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актёр
Антон
Шастун
- Актёр
Дмитрий
Позов
- КЛАктриса
Карина
Лазарьянц
- ЮКАктриса
Юлианна
Караулова
- Актёр
Владимир
Маркони
- КЧСценарист
Ксения
Чашей
- ЛШСценарист
Леонид
Школьник
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ИКПродюсер
Ирина
Клепалова
- ВГПродюсер
Владимир
Гордеев
- ВКПродюсер
Владимир
Комаров