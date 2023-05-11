Обратный отсчет. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Обратный отсчет
1-й сезон
9-я серия
8.62023, Обратный отсчет. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+

Обратный отсчет (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По условиям новой телеигры два участника получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звёзды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратный отсчет»