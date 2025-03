Биография

Сангаджи Тарбаев — российский продюсер, сценарист и актер. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в Элисте 15 апреля 1982 года. После окончания школы набрал нужное количество баллов для поступления в Российский университет дружбы народов. Несколько лет входил в состав команды Клуба веселых и находчивых «Сборная РУДН», был капитаном. Одержав победу на конкурсе, сосредоточился на производстве телевизионных программ. Являлся гендиректором компаний «ВБД Групп» и My Way Productions, продюсировал проекты студии Yellow, Black and White. С 2014 по 2017 год входил в состав Общественной палаты Российской Федерации. Сегодня Сангаджи Тарбаев — успешный телевизионный продюсер, в его фильмографии можно встретить такие яркие проекты, как «Уральские пельмени», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Даешь молодежь!», «Игрушки», «Как я стал русским».