Однажды в милиции. Сезон 1. Серия 13
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Однажды в милиции
1-й сезон
13-я серия

Однажды в милиции (сериал, 2010) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

7.42010, Однажды в милиции. Сезон 1. Серия 13
Комедии16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом плохом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однажды в милиции»

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