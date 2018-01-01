Биография

Роман Богданов — украинский и российский актер театра и кино. Родился в Бердянске 17 августа 1978 года. С раннего возраста проявлял интерес к музыке и танцам, и уже в девять лет дебютировал на экране, исполнив эпизодическую роль в фильме «Остров погибших кораблей». После окончания школы поступил в Киевское государственное училище эстрадно-циркового искусства, однако из-за обстоятельств не смог завершить обучение и был отчислен. В это время он активно занимался танцами и сотрудничал с известным певцом, что дало ему возможность ближе ознакомиться с миром шоу-бизнеса. В 2007 году переехал в Москву, чтобы сосредоточиться на карьере актера. Первые шаги Романа Богданова на большом экране состоялись в 2003 году, когда он начал появляться в небольших ролях в таких проектах, как «За двумя зайцами», «Счастливы вместе» и «Спецгруппа». Настоящий успех пришел к Роману после работы в сериале «Солдаты», где он исполнил роль капитана Степана Приходько. Его запоминающаяся игра сделала персонажа любимцем зрителей, что позволило ему участвовать в нескольких сезонах сериала. В 2011 году актер получил значимую роль в сериале «СОБР». Он также принимал участие в проектах «Метод Фрейда», «Челночницы», «Интерны», «Однажды в милиции», «Бармен», «Миша портит все», «Лесник. Своя земля», «Триада», «Лютый», «Здрасьте, я ваш папа!».