Три друга, клад и матрос Кошка
Актёры и съёмочная группа сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Режиссёры

Сергей Жигунов

Режиссёр
Владимир Потапов

Режиссёр

Актёры

Алексей Шевченков

АктёрМатрос Кошка
Феодор Кирсанов

АктёрПашка
Алексей Родионов

АктёрМакс
Всеволод Клименок

АктёрТим
Екатерина Темнова

АктрисаАлиса
Сергей Юшкевич

АктёрШтольц
Дмитрий Ульянов

АктёрИндиана
Кристина Бабушкина

Актриса
Александр Лыков

Актёр
Сергей Никоненко

Актёрпрадед Макса
Ольга Тумайкина

АктрисаВалентина Александровна
Макар Запорожский

АктёрНовиков
Роман Попов

АктёрЗампотыл
Сергей Жигунов

АктёрЭдуард Тотлебен
Виктор Супрун

АктёрМиша

Сценаристы

Сергей Жигунов

Сценарист
Сергей Плотов

Сценарист
Дмитрий Алейников

Сценарист
Анастасия Зарубеева

Сценарист
Игорь Евсюков

Сценарист

Продюсеры

Сергей Жигунов

Продюсер
Дмитрий Сулеев

Продюсер

Художники

Денис Чернышев

Художник

Монтажёры

Мария Жигунова

Монтажёр

Операторы

Алексей Морозов

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Композитор