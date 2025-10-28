Три друга, клад и матрос Кошка (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+43 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+42 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+41 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+43 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+46 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+43 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+42 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+44 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+46 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+43 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+44 мин
Три друга, клад и матрос Кошка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Молодые ученики Нахимовского училища знакомятся с призраком, охраняющим тайну сокровища. Сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» — волшебное приключение для всей семьи от режиссера Сергея Жигунова.
В Севастопольское Нахимовское училище поступают трое юных курсантов. Здесь их встречает не только новая и удивительная жизнь по законам флота, но и мистические события. Дело в том, что в коридорах училища поселился призрак матроса Петра Кошки, которому еще сам адмирал Нахимов поручил охранять клад со скифским серебром во время Крымской войны. Правда, Кошка уже совсем забыл, в чем состояло его задание. Молодые курсанты решают помочь Кошке, а тем временем за сокровищем начинает охоту еще один призрак, намерения которого совсем не добрые.
Кто выйдет победителем из гонки за сокровищем, расскажет комедийный сериал «Три друга, клад и матрос Кошка». Смотреть его можно на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Жигунов
- Режиссёр
Владимир
Потапов
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ФКАктёр
Феодор
Кирсанов
- Актёр
Алексей
Родионов
- ВКАктёр
Всеволод
Клименок
- ЕТАктриса
Екатерина
Темнова
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Макар
Запорожский
- РПАктёр
Роман
Попов
- Актёр
Сергей
Жигунов
- Актёр
Виктор
Супрун
- Сценарист
Сергей
Жигунов
- СПСценарист
Сергей
Плотов
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- АЗСценарист
Анастасия
Зарубеева
- ИЕСценарист
Игорь
Евсюков
- Продюсер
Сергей
Жигунов
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сулеев
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- МЖМонтажёр
Мария
Жигунова
- АМОператор
Алексей
Морозов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин