Три друга, клад и матрос Кошка (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Молодые ученики Нахимовского училища знакомятся с призраком, охраняющим тайну сокровища. Сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» — волшебное приключение для всей семьи от режиссера Сергея Жигунова.



В Севастопольское Нахимовское училище поступают трое юных курсантов. Здесь их встречает не только новая и удивительная жизнь по законам флота, но и мистические события. Дело в том, что в коридорах училища поселился призрак матроса Петра Кошки, которому еще сам адмирал Нахимов поручил охранять клад со скифским серебром во время Крымской войны. Правда, Кошка уже совсем забыл, в чем состояло его задание. Молодые курсанты решают помочь Кошке, а тем временем за сокровищем начинает охоту еще один призрак, намерения которого совсем не добрые.



Кто выйдет победителем из гонки за сокровищем, расскажет комедийный сериал «Три друга, клад и матрос Кошка». Смотреть его можно на видеосервисе Wink.

