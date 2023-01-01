Биография

Марина Правкина – российская актриса кино и театра. Родилась в Москве 17 января 1985 года. С детства мечтала стать актрисой, занималась в детском театральном кружке, помимо этого увлекалась танцами. Получив среднее образование, подала документы в Институт современного искусства, выпустилась из которого в 2006 году. Свои ранние роли Марина Правкина сыграла на сцене театра «Город», появившись в таких постановках, как «Моя прекрасная леди», «Снежная королева», «Под одной крышей». Актриса много лет состоит в отношениях, ее партнера зовут Дмитрий, встретились они во время съемок ленты «Кто, если не я?». Несколько лет назад у них появился сын. В кино Правкина дебютировала еще во время учебы в театральном институте, появившись в картине «Любовница», работа над которой была завершена в 2005 году. Далее в ее карьере были такие проекты, как «Юбилей», «Белый холст», «Дворик». Наиболее известна Марина Правкина по сериалам «Синие ночи» и «Слепое счастье», в которых сыграла центральные роли. На данный момент является востребованной актрисой, активно снимается в российских фильмах и сериалах, параллельно работает в театре. Всего в послужном списке Правкиной более двух десятков ролей в кино.