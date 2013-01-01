Некрасивая Любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Некрасивая Любовь
Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Вся жизнь дурнушки Любы – беспросветная черная полоса. Девушка одинока, в городке над ней потешаются, а мать пытается свести ее с богатым стариком и поскорее сбыть с рук. Вероятно, «гадкого утенка» ожидал печальный финал, если б однажды доведенная до отчаяния Люба не решилась на сумасшедшую а�феру, перевернувшую с ног на голову жизнь в маленьком городке. Девушка похищает деньги из банка и сбегает с «первым парнем на деревне», суля ему миллион за одну-единственную ночь…
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6.1 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актёр
Сергей
Жарков
- МБАктриса
Мария
Букнис
- ЕШАктёр
Евгений
Штырбул
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- ДТАктёр
Дмитрий
Титов
- ЛДАктриса
Лилия
Дмитрик
- АОАктриса
Анна
Осипова
- СВАктриса
Светлана
Витте
- ЕУСценарист
Евгений
Унгард
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМОператор
Евгений
Музруков