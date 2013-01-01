Некрасивая Любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вся жизнь дурнушки Любы – беспросветная черная полоса. Девушка одинока, в городке над ней потешаются, а мать пытается свести ее с богатым стариком и поскорее сбыть с рук. Вероятно, «гадкого утенка» ожидал печальный финал, если б однажды доведенная до отчаяния Люба не решилась на сумасшедшую а�феру, перевернувшую с ног на голову жизнь в маленьком городке. Девушка похищает деньги из банка и сбегает с «первым парнем на деревне», суля ему миллион за одну-единственную ночь…



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