Некрасивая Любовь
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Некрасивая Любовь

Некрасивая Любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Некрасивая Любовь
Мелодрамы91 мин12+

Сюжет

Вся жизнь дурнушки Любы – беспросветная черная полоса. Девушка одинока, в городке над ней потешаются, а мать пытается свести ее с богатым стариком и поскорее сбыть с рук. Вероятно, «гадкого утенка» ожидал печальный финал, если б однажды доведенная до отчаяния Люба не решилась на сумасшедшую аферу, перевернувшую с ног на голову жизнь в маленьком городке. Девушка похищает деньги из банка и сбегает с «первым парнем на деревне», суля ему миллион за одну-единственную ночь…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

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