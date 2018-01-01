Биография

Евгений Штырбул родился 22.12.1976 года. В 1999 году окончил Кишиневский институт искусств им. Музыческу по специальности актер театра и кино (мастерская С. Голомазова). Также в 1992 году получил диплом о дополнительном образовании, окончив хоровое отделение Школы искусств им. Стырчи. По окончании ВУЗа был принят на работу в Государственный Русский драматический театр им. А. П. Чехова, где в период с 1999 по 2008 годы предстал перед зрителем более чем в двух десятках разноплановых ролей. Это и Мотл в «Поминальной молитве», и Борис в «Вечно Живых», Роде в спектакле «Три сестры», Анучкин в «Женитьбе» и Яша в «Вишневом саде». Кинокарьеру актер Евгений Штырбул начал в 2000 году с дебюта в киноальманахе «Антология приколов». Российским зрителям Евгений хорошо знаком по более чем полусотне ролей в различных сериалах и художественных фильмах. Среди них роли Евгения Штырбула в сериалах «Выжить после», «Последний мент», «Пасечник», «Папины дочки», «Молодежка», «Ранетки», «Знаки судьбы», «Кулагин и партнеры», «Учитель в законе» и многие другие. Сегодня помимо карьеры в кино Евгений занимается дубляжом, снимается в рекламных роликах.