Рок (фильм, 2017) смотреть онлайн

Троица молодых музыкантов из провинции едет на прослушивание к столичному продюсеру. Их ждет безумное путешествие, которое станет поворотным событием в их жизни.



Рок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.