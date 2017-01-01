Рок (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме
Троица молодых музыкантов из провинции едет на прослушивание к столичному продюсеру. Их ждет безумное путешествие, которое станет поворотным событием в их жизни.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИШРежиссёр
Иван
Шахназаров
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- КФАктёр
Кирилл
Фролов
- ИИАктёр
Иван
Ивашкин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Евгений
Стычкин
- ПСАктриса
Полина
Северная
- ВЖАктёр
Валерий
Жуков
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- ЕМАктёр
Евгений
Мундум
- ИШСценарист
Иван
Шахназаров
- ИЗСценарист
Иван
Заваруев
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- Продюсер
Федор
Попов
- ВЛПродюсер
Виктория
Лещенко
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ВБХудожница
Ваня
Боуден
- ЕМОператор
Евгений
Мусин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко