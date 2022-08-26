9.02022, Контейнер. Сезон 2. Серия 7
Драма18+
Серия в подписке «START»
Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Острая драма о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в роли женщины, которая помогает бездетным семьям обзавестись потомством. 29-летняя Саша переезжает в загородный дом замминистра Вадима Белозерова и его жены Марины, для которых она по контракту вынашивает ребенка. Там героиня планирует начать новую жизнь, но прошлое следует за ней по пятам – отсидевший в тюрьме бывший муж пытается найти Сашу, а у младшей сестры к ней свои претензии. Состоятельные заказчики тоже не проявляют к женщине тепла. За показной приветливостью скрываются презрение и бесчеловечное отношение, а также темные секреты, которые могут стать угрозой и для самих Белозеровых, и для Саши. в хорошем качестве
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин