Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Контейнер. Сезон 2. Серия 7
Контейнер
2-й сезон
7-я серия
9.02022, Контейнер. Сезон 2. Серия 7
Драма18+
Острая драма о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в роли женщины, которая помогает бездетным семьям обзавестись потомством. 29-летняя Саша переезжает в загородный дом замминистра Вадима Белозерова и его жены Марины, для которых она по контракту вынашивает ребенка. Там героиня планирует начать новую жизнь, но прошлое следует за ней по пятам – отсидевший в тюрьме бывший муж пытается найти Сашу, а у младшей сестры к ней свои претензии. Состоятельные заказчики тоже не проявляют к женщине тепла. За показной приветливостью скрываются презрение и бесчеловечное отношение, а также темные секреты, которые могут стать угрозой и для самих Белозеровых, и для Саши. в хорошем качестве

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

