Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Острая драма о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в роли женщины, которая помогает бездетным семьям обзавестись потомством. 29-летняя Саша переезжает в загородный дом замминистра Вадима Белозерова и его жены Марины, для которых она по контракту вынашивает ребенка. Там героиня планирует начать новую жизнь, но прошлое следует за ней по пятам – отсидевший в тюрьме бывший муж пытается найти Сашу, а у младшей сестры к ней свои претензии. Состоятельные заказчики тоже не проявляют к женщине тепла. За показной приветливостью скрываются презрение и бесчеловечное отношение, а также темные секреты, которые могут стать угрозой и для самих Белозеровых, и для Саши. в хорошем качестве

