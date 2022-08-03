Российская социальная драма о суррогатном материнстве с Филиппом Янковским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Не пропустите «Контейнер» — сериал смотреть онлайн 2021 года можно в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с девушкой по имени Саша, которая принимает решение стать суррогатной матерью, чтобы получить возможность переехать за границу. В течение почти восьми месяцев она вынашивает ребенка по договору с престижной московской клиникой. Саше требуется лишь родить малыша и передать его чужой семье по окончании срока, но заказчица Марина, жена влиятельного чиновника, просит девушку переехать в ее особняк до родов. Сначала Саша не соглашается на такое предложение, но ее решение меняется после того, как девушку начинает преследовать прошлое.



Не терпится узнать, что ждет будущую мать дальше? Тогда скорее включайте остросоциальную драму «Контейнер» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

