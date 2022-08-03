Контейнер (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Российская социальная драма о суррогатном материнстве с Филиппом Янковским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Не пропустите «Контейнер» — сериал смотреть онлайн 2021 года можно в любое время на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с девушкой по имени Саша, которая принимает решение стать суррогатной матерью, чтобы получить возможность переехать за границу. В течение почти восьми месяцев она вынашивает ребенка по договору с престижной московской клиникой. Саше требуется лишь родить малыша и передать его чужой семье по окончании срока, но заказчица Марина, жена влиятельного чиновника, просит девушку переехать в ее особняк до родов. Сначала Саша не соглашается на такое предложение, но ее решение меняется после того, как девушку начинает преследовать прошлое.
Не терпится узнать, что ждет будущую мать дальше? Тогда скорее включайте остросоциальную драму «Контейнер» — 1 сезон смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Актриса
Елизавета
Шакира
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин