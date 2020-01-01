Конь Юлий и большие скачки (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Конь Юлий стремится во что бы то ни стало завоевать расположение красавицы-лошади по кличке Звезда Востока, влюбившись в нее с первого взгляда. Спин-офф франшизы о богатырях «Конь Юлий и большие скачки» ��— мультфильм о спорте, дружбе и большой любви.
Конь Юлий во время очередной спасательной миссии в компании богатырей встречает женщину своей мечты — кобылу Звезда Востока, которой владеет султан Рашид. Посватать к ней может только человек, принадлежащий к знатному сословию. К счастью, князь Киевский — хороший знакомый Юлия. По крайней мере конь так считал, пока тот не отказал ему в помощи. Тогда Юлий решается отвезти князя на Восток против воли. Но даже с такой поддержкой успех коню не гарантирован: ему нужно поучаствовать в организованных Рашидом скачках, которые, к тому же, не совсем честные.
Чем закончится сольное приключение опытного напарника богатырей, вы узнаете из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» 2020 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Дарина
Шмидт
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- ВМАктёр
Валентин
Морозов
- ЯПАктёр
Яков
Петров
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- АДАктёр
Александр
Демич
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Максим
Свешников
- АБСценарист
Александр
Боярский
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- АБКомпозитор
Александр
Боярский