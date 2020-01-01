Конь Юлий и большие скачки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Конь Юлий стремится во что бы то ни стало завоевать расположение красавицы-лошади по кличке Звезда Востока, влюбившись в нее с первого взгляда. Спин-офф франшизы о богатырях «Конь Юлий и большие скачки» ��— мультфильм о спорте, дружбе и большой любви.



Конь Юлий во время очередной спасательной миссии в компании богатырей встречает женщину своей мечты — кобылу Звезда Востока, которой владеет султан Рашид. Посватать к ней может только человек, принадлежащий к знатному сословию. К счастью, князь Киевский — хороший знакомый Юлия. По крайней мере конь так считал, пока тот не отказал ему в помощи. Тогда Юлий решается отвезти князя на Восток против воли. Но даже с такой поддержкой успех коню не гарантирован: ему нужно поучаствовать в организованных Рашидом скачках, которые, к тому же, не совсем честные.



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