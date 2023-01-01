Wink
Детям
Конь Юлий и большие скачки
Актёры и съёмочная группа фильма «Конь Юлий и большие скачки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Конь Юлий и большие скачки»

Режиссёры

Дарина Шмидт

Дарина Шмидт

Режиссёр
Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Актёрконь Юлий, озвучка
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский, озвучка
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёрсултан Рашид, озвучка
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАлеша Попович, озвучка
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич, озвучка
Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец, озвучка
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрАнтипка, озвучка
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаАленушка, озвучка
Лия Медведева

Лия Медведева

АктрисаЛюбава, озвучка
Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

АктрисаНастасья, озвучка
Валентин Морозов

Валентин Морозов

Актёршах, озвучка
Яков Петров

Яков Петров

Актёрвикинг / палач / стражники султана Рашида, озвучка
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Актёрпосол, озвучка
Александр Демич

Александр Демич

Актёрслуга, озвучка
Михаил Черняк

Михаил Черняк

Актёррассказчик, озвучка

Сценаристы

Вадим Свешников

Вадим Свешников

Сценарист
Максим Свешников

Максим Свешников

Сценарист
Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист

Продюсеры

Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Георгий Жеряков

Георгий Жеряков

Композитор
Александр Боярский

Александр Боярский

Композитор