WinkДетямКонь Юлий и большие скачкиАктёры и съёмочная группа фильма «Конь Юлий и большие скачки»
Актёры и съёмочная группа фильма «Конь Юлий и большие скачки»
Актёры
Актёрконь Юлий, озвучка
Дмитрий Высоцкий
АктёрКнязь Киевский, озвучка
Сергей Маковецкий
Актёрсултан Рашид, озвучка
Сергей Бурунов
АктёрАлеша Попович, озвучка
Олег Куликович
АктёрДобрыня Никитич, озвучка
Валерий Соловьев
АктёрИлья Муромец, озвучка
Дмитрий Быковский-Ромашов
АктёрАнтипка, озвучка
Анатолий Петров
АктрисаАленушка, озвучка
Мария Цветкова-Овсянникова
АктрисаЛюбава, озвучка
Лия Медведева
АктрисаНастасья, озвучка
Юлия Зоркина
Актёршах, озвучка
Валентин Морозов
Актёрвикинг / палач / стражники султана Рашида, озвучка
Яков Петров
Актёрпосол, озвучка
Андрей Кузнецов
Актёрслуга, озвучка
Александр Демич
Актёррассказчик, озвучка