Пиноккио. Правдивая история (фильм, 2021) смотреть онлайн

Деревянный мальчик сбегает из дома и прибивается к бродячему цирку, где встречает любовь и коварных преступников. Красочное приключение «Пиноккио. Правдивая история» — мультфильм от режиссера «Большого путешествия», по-новому рассказывающий знакомую с детства историю.



Мастер Джеппетто очень любит своего сына — деревянного юношу по имени Пиноккио, в котором чудесным образом зародилась жизнь. Но паренек больше всего на свете хочет покинуть отчий дом, посмотреть мир и познакомиться с новыми людьми. Однажды он вместе с верным конем Тибальтом уходит от отца и попадает в бродячий цирк под руководством сеньора Манджафоко. Тому кажется, что говорящая кукла-акробат — ровно то, что нужно для привлечения зрителей. Пока цирк собирает аншлаги, Кот и Лис, тайные помощники Манджафоко, грабят дома жителей городов. Тем временем Пиноккио влюбляется в девушку Беллу, также выступающую в цирке, и решает во что бы то ни стало превратиться в человека.



Сможет ли он исполнить мечту и к чему приведет злодейская схема Манджафоко, вы узнаете из сказки «Пиноккио. Правдивая история» 2021 года.


