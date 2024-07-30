Пиноккио. Правдивая история (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Деревянный мальчик сбегает из дома и прибивается к бродячему цирку, где встречает любовь и коварных преступников. Красочное приключение «Пиноккио. Правдивая история» — мультфильм от режиссера «Большого путешествия», по-новому рассказывающий знакомую с детства историю.
Мастер Джеппетто очень любит своего сына — деревянного юношу по имени Пиноккио, в котором чудесным образом зародилась жизнь. Но паренек больше всего на свете хочет покинуть отчий дом, посмотреть мир и познакомиться с новыми людьми. Однажды он вместе с верным конем Тибальтом уходит от отца и попадает в бродячий цирк под руководством сеньора Манджафоко. Тому кажется, что говорящая кукла-акробат — ровно то, что нужно для привлечения зрителей. Пока цирк собирает аншлаги, Кот и Лис, тайные помощники Манджафоко, грабят дома жителей городов. Тем временем Пиноккио влюбляется в девушку Беллу, также выступающую в цирке, и решает во что бы то ни стало превратиться в человека.
Сможет ли он исполнить мечту и к чему приведет злодейская схема Манджафоко, вы узнаете из сказки «Пиноккио. Правдивая история» 2021 года.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Максим
Свешников
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- Продюсер
Максим
Рогальский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- СВПродюсер
Стэн
Вертлиб
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДИАктёр дубляжа
Дмитрий
Иосифов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВЛАктёр дубляжа
Виталий
Лойко
- СТХудожница
Светлана
Толстошеина
- АМХудожник
Артур
Мирзоян
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ФМОператор
Федор
Мезенцев
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов