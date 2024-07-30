Пиноккио. Правдивая история (фильм, 2021) смотреть онлайн

Пиноккио. Правдивая история
Пиноккио. Правдивая история
Мультфильм, Комедия90 мин6+
О фильме

Деревянный мальчик сбегает из дома и прибивается к бродячему цирку, где встречает любовь и коварных преступников. Красочное приключение «Пиноккио. Правдивая история» — мультфильм от режиссера «Большого путешествия», по-новому рассказывающий знакомую с детства историю.

Мастер Джеппетто очень любит своего сына — деревянного юношу по имени Пиноккио, в котором чудесным образом зародилась жизнь. Но паренек больше всего на свете хочет покинуть отчий дом, посмотреть мир и познакомиться с новыми людьми. Однажды он вместе с верным конем Тибальтом уходит от отца и попадает в бродячий цирк под руководством сеньора Манджафоко. Тому кажется, что говорящая кукла-акробат — ровно то, что нужно для привлечения зрителей. Пока цирк собирает аншлаги, Кот и Лис, тайные помощники Манджафоко, грабят дома жителей городов. Тем временем Пиноккио влюбляется в девушку Беллу, также выступающую в цирке, и решает во что бы то ни стало превратиться в человека.

Сможет ли он исполнить мечту и к чему приведет злодейская схема Манджафоко, вы узнаете из сказки «Пиноккио. Правдивая история» 2021 года

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

7.1 КиноПоиск
Актёры и съёмочная группа фильма «Пиноккио. Правдивая история»