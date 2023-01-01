Wink
Фильмы
Атель-Матель
Актёры и съёмочная группа фильма «Атель-Матель»

Режиссёры

Игорь Багатурия

Режиссёр

Актёры

Ян Цапник

Актёр
Анастасия Панина

Актриса
Юсуп Омаров

Актёр
Стас Костюшкин

Актёр
Елизавета Цапник

Актриса
Кирилл Митрофанов

Актёр
Вера Островская

Актриса
Аслан Бижоев

Актёр
Залим Мирзоев

Актёр
Сергей Погосян

Актёр
Анжелика Каширина

Актриса
Торнике Квитатиани

Актёр

Сценаристы

Тимур Акавов

Сценарист
Ибрагим Магомедов

Сценарист
Ринат Сибаев

Сценарист
Акав Акавов

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Михаил Погосов

Продюсер
Евгений Мишиев

Продюсер
Тина Канделаки

Продюсер
Борис Ханчалян

Продюсер
Марина Разумова

Продюсер
Бинке Анисимов

Продюсер
Мурад Омаров

Продюсер
Арсен Таркнаев

Продюсер

Художники

Рафаэль Мурзабеков

Художник
Гульнара Шахмилова

Художница

Операторы

Андрей Дебабов

Оператор