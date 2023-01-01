Биография

Станислав Соломатин — российский актер. Родился в Москве 22 марта 2011 года. Юный артист уже в пятилетнем возрасте начал заниматься театральным искусством: сначала он посещал курсы в Останкинском институте телевидения и радиовещания, а затем присоединился к профессиональной студии «Актер». С 2018 года играет в спектакле Анны Горушкиной «Бесконечный апрель» на сцене Московского губернского театра. Пробовал свои силы в дубляже, озвучив Жоржика в детском мультфильме «Кошечки-собачки». Сегодня Станислав Соломатин успешно снимается в кино, его фильмография насчитывает более 20 работ. Актера можно встретить в проектах «Пищеблок», «Инсомния», «Скорая помощь 2», «Воронины», «Небо», «Реальные пацаны». Также исполнил роль Игоря в детективной драме «Фишер».