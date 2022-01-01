Новогодние волшебности
Wink
Детям
Новогодние волшебности
9.12022, Новогодние волшебности
Мультфильм9 мин0+
Гномик Вася помогает Деду Морозу вернуть волшебную удочку, с помощью которой можно ловить желания детей
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Новогодние волшебности (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Гномик Вася в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Тут же происходит неожиданное событие: Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, однако вредный Волк похищает его волшебную удочку. Успеет ли Вася помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы все новогодние мечты непременно сбылись?

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодние волшебности»