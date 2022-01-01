Новогодние волшебности (фильм, 2022) смотреть онлайн

Гномик Вася в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Тут же происходит неожиданное событие: Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, однако вредный Волк похищает его волшебную удочку. Успеет ли Вася помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы все новогодние мечты непременно сбылись?



Новогодние волшебности смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.