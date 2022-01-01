9.12022, Новогодние волшебности
Мультфильм9 мин0+
Гномик Вася помогает Деду Морозу вернуть волшебную удочку, с помощью которой можно ловить желания детей
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Новогодние волшебности (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Гномик Вася в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Тут же происходит неожиданное событие: Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, однако вредный Волк похищает его волшебную удочку. Успеет ли Вася помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы все новогодние мечты непременно сбылись?
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- СТРежиссёр
Светлана
Тугайбей
- МБАктёр
Максим
Бытко
- АКАктёр
Александр
Коврижных
- Актриса
Ева
Смирнова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АБСценарист
Анастасия
Безлюдная
- МИСценарист
Мария
Изотова
- МСПродюсер
Мария
Савиных
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АМПродюсер
Анна
Морякова
- ККПродюсер
Катерина
Кашинцева
- ДСПродюсер
Дарья
Сперанская
- АГХудожник
Антон
Гречко
- ОЗМонтажёр
Олег
Зайцев
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская