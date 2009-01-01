Сорвать куш (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
Черная комедия с Киллианом Мерфи, сыгравшем обычного парня, который впутывается в мелкое ограбление, чтобы выплатить долг криминальному авторитету. Перрье — серьезный гангстер, которому лучше не переходить дорогу. К несчастью, именно это сделал Майкл, задолжавший ему 1000 евро. Сумма не сильно большая, но, чтобы ее найти, осталось всего лишь несколько часов. Знакомый кредитор предлагает Майклу поучаствовать в ограблении, чтобы получить недостающую сумму, но все идет не по плану. Когда к Майклу все-таки приходят за долгом, Бренда, его соседка снизу, случайно убивает вышибалу. Теперь ей приходится пуститься в бега вместе с главным героем. По дороге к ним присоединяется Джим, отец Майкла, который уверен, что умрет, стоит ему только заснуть. По крайней мере об этом ему рассказала сама Смерть.
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Информация
Рейтинг
- ИФРежиссёр
Иэн
Фитцгиббон
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Брендан
Глисон
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- Актёр
Донал
Глисон
- МОСценарист
Марк
О’Роу
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- АМПродюсер
Алан
Молони
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ЛвХудожница
Люси
ван Лонкха�йзен
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс