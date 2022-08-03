Еще один год
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Еще один год

Еще один год (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.52010, Another Year
Драма, Комедия124 мин18+

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О фильме

Семейная трагикомедия от живого классика британского кино Майкла Ли. Пожилая пара с мультяшными именами Том и Джерри ведет наполненную жизнь с любимой работой, дачей и посиделками с родными и близкими. Последние, правда, далеко не так благополучны и счастливы, как главные герои.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb