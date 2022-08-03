Еще один год (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.52010, Another Year
Драма, Комедия124 мин18+
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О фильме
Семейная трагикомедия от живого классика британского кино Майкла Ли. Пожилая пара с мультяшными именами Том и Джерри ведет наполненную жизнь с любимой работой, дачей и посиделками с родными и близкими. Последние, правда, далеко не так благополучны и счастливы, как главные герои.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- Актёр
Джим
Бродбент
- РШАктриса
Рут
Шин
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- ОМАктёр
Оливер
Молтман
- ПУАктёр
Питер
Уайт
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- МСАктёр
Мартин
Сэвадж
- КФАктриса
Карина
Фернандез
- МОАктриса
Мишель
Остин
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- Сценарист
Майк
Ли
- ДЛПродюсер
Джорджина
Лоу
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ТРПродюсер
Тесса
Росс
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ГЕКомпозитор
Гари
Ершон