Семейная трагикомедия от живого классика британского кино Майкла Ли. Пожилая пара с мультяшными именами Том и Джерри ведет наполненную жизнь с любимой работой, дачей и посиделками с родными и близкими. Последние, правда, далеко не так благополучны и счастливы, как главные герои.

