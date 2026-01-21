Мигранты (фильм, 1991) смотреть онлайн

Мигранты
1991, Мигранты
Драма97 мин18+
В московском ресторане познакомились двое приезжих. Она приняла его за москвича, которым он не являлся, он её — за проститутку. После того, как они побывали в милиции, куда попали в качестве бомжей, они сблизились.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мигранты»