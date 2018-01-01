Wink
Мигранты
Актёры и съёмочная группа фильма «Мигранты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мигранты»

Режиссёры

Валерий Приёмыхов

Режиссёр

Актёры

Нина Русланова

Актриса
Оксана Арбузова

АктрисаПолина
Денис Карасёв

Актёр
Ирина Климова

Актриса
Валерий Приёмыхов

Актёр
Юлия Рогачкова

Актриса
Екатерина Васильева

Актриса
Алексей Жарков

Актёр
Андрей Андреев

Актёр
Игорь Юраш

Актёр
Вячеслав Ильин

Актёрзадержанный
Татьяна Яковенко

Актриса
Даниил Спиваковский

Актёр
Олег Шубин

Актёр
Алексей Иванов

Актёр
Александр Гловяк

Актёрхулиган
Игорь Ильин

Актёр
Василий Седых

Актёр(в титрах: В.Задубровский)
Сергей Семенов

Актёр
Алевтина Добрынина

Актрисасоседка Гали по общежитию
Дмитрий Прокофьев

Актёрофициант
Владимир Майсурадзе

Актёр

Сценаристы

Валерий Приёмыхов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Досталь

Продюсер

Монтажёры

Людмила Свириденко

Монтажёр

Операторы

Борис Брожовский

Оператор

Композиторы

Борис Рычков

Композитор