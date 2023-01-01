Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
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Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
8.72022, Несколько дней из жизни доктора Калистратовой 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Несколько дней из жизни доктора Калистратовой (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодраматический мини-сериал о женщине-гинекологе, в жизни которой внезапно появился ребенок.

Анна Калистратова очень востребована в профессии. Она помогла множеству женщин обзавестись потомством. О том, как прекрасно Калистратова ведет беременность, в городе ходят легенды. И вот однажды в своем кабинете Анна обнаруживает ребенка и записку. Оказывается, это дочь бывшего супруга Калистратовой, который числится пропавшим без вести. Анне приходится взять девочку себе на воспитание, а параллельно – выяснить, кто же оставил малышку и что случилось с ее отцом.

Как в этом поможет влюбленный в Анну спортсмен Василий, расскажет сериал «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» (2021) на Wink.

Все сезоны сериала Несколько дней из жизни доктора Калистратовой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой»

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