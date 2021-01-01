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Несколько дней из жизни доктора Калистратовой (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Мелодраматический мини-сериал о гинекологине, в жизни которой внезапно появился ребенок. Анна Калистратова очень востребована в профессии. Она помогла множеству женщин обзавестись потомством. О том, как прекрасно Калистратова ведет беременность, в городе ходят легенды. И вот однажды в своем кабинете Анна обнаруживает ребенка и записку. Оказывается, это дочь бывшего супруга Калистратовой, который числится пропавшим без вести. Анне приходится взять девочку себе на воспитание, а параллельно – выяснить, кто же оставил малышку и что случилось с ее отцом. Как в этом поможет влюбленный в Анну спортсмен Василий, расскажет сериал «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» (2021) на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Виталий
Бабенко
- АМАктриса
Алина
Мазненкова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ИЖАк�триса
Ирина
Жёлтикова
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВСАктёр
Вячеслав
Соколов
- ЕЦСценарист
Елена
Цвентух
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТЯПродюсер
Татьяна
Яковенко
- КДПродюсер
Константин
Дыдышко
- АГХудожник
Александр
Глухов
- ВЮМонтажёр
Вячеслав
Юдин