Несколько дней из жизни доктора Калистратовой (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Мелодраматический мини-сериал о гинекологине, в жизни которой внезапно появился ребенок. Анна Калистратова очень востребована в профессии. Она помогла множеству женщин обзавестись потомством. О том, как прекрасно Калистратова ведет беременность, в городе ходят легенды. И вот однажды в своем кабинете Анна обнаруживает ребенка и записку. Оказывается, это дочь бывшего супруга Калистратовой, который числится пропавшим без вести. Анне приходится взять девочку себе на воспитание, а параллельно – выяснить, кто же оставил малышку и что случилось с ее отцом. Как в этом поможет влюбленный в Анну спортсмен Василий, расскажет сериал «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» (2021) на Wink.



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