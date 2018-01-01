Биография

Виталий Бабенко — российский кинематографист: актер, сценарист, режиссер, продюсер. Родился в Томске 9 июня 1963 года. В детстве Виталий увлекался киноискусством. Серьезно готовился к поступлению и‚ закончив школу‚ смог пройти конкурс сразу в два московских вуза: ВГИК и ГИТИС. В 1984 году трудолюбивый юноша стал обладателем двух дипломов‚ закончив факультет режиссуры и актерский курс. Через 4 года Бабенко получил дополнительное образование на высших режиссерских курсах Гостелерадио. У режиссера Виталия Бабенко собственный, хорошо узнаваемый стиль. Он снимает фильмы о простых людях: драмы, мелодрамы, комедии. Под его руководством было создано 26 кинокартин и сериалов. Дебютом стала многосерийная комедия «33 квадратных метра». Ее пять сезонов шли на телевизионных экранах с 1997 по 2005 год. Виталий сам написал сценарий к сериалу «Деревенский роман». В его продюсерском портфеле 5 произведений‚ в которых в главных ролях снимались звезды отечественного кинематографа: Ольга Арнтгольц, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Олег Басилашвили. В биографии Виталия Бабенко нашлось место и для актерских работ. Снимался в исторических, фантастических и детективных фильмах и сериалах: «Лермонтов», «Корабль», «Умирать не страшно», «Уставшие», «Продается дача». Его новая работа «По ту сторону солнца» вышла в 2022 году на канале «Домашний».