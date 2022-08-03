Повзрослевшие сестры Васнецовы возвращаются в новом облике. Если хотите провести время с любимыми героями, оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 19 сезон доступен в любое время!



В девятнадцатой части сериала вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем и его нескончаемым оптимизмом. С помощью олигарха папа покупает дом в поселке с милым названием Лохово и перевозит в него всю большую семью. Даша и Веник продолжают узнавать секреты родительского мастерства и празднуют первый год Сонечки, а между тем Пуговка получает в подарок собаку — большого и лохматого Графа. Самая старшая сестра, Маша, страдает из-за отсутствия парней, чего не скажешь о Галине Сергеевне, которая влюбляется в австрийского дипломата.



Какие еще сюрпризы подготовили Васнецовы, увидите в продолжении ситкома — серии 19 сезона «Папиных дочек» ждут вас на Wink!

