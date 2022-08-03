Папины дочки (сериал, 2012) сезон 19 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 19Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 19 Серия 20Бесплатно
О сериале
Повзрослевшие сестры Васнецовы возвращаются в новом облике. Если хотите провести время с любимыми героями, оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 19 сезон доступен в любое время!
В девятнадцатой части сериала вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем и его нескончаемым оптимизмом. С помощью олигарха папа покупает дом в поселке с милым названием Лохово и перевозит в него всю большую семью. Даша и Веник продолжают узнавать секреты родительского мастерства и празднуют первый год Сонечки, а между тем Пуговка получает в подарок собаку — большого и лохматого Графа. Самая старшая сестра, Маша, страдает из-за отсутствия парней, чего не скажешь о Галине Сергеевне, которая влюбляется в австрийского дипломата.
Какие еще сюрпризы подготовили Васнецовы, увидите в продолжении ситкома — серии 19 сезона «Папиных дочек» ждут вас на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский