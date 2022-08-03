Wink
Сериалы
Папины дочки
19-й сезон

Папины дочки (сериал, 2012) сезон 19 смотреть онлайн

9.32012, Папины дочки. Сезон 19 20 серий
Комедия, Семейный16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезон19-й сезон20-й сезон

О сериале

Повзрослевшие сестры Васнецовы возвращаются в новом облике. Если хотите провести время с любимыми героями, оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 19 сезон доступен в любое время!

В девятнадцатой части сериала вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем и его нескончаемым оптимизмом. С помощью олигарха папа покупает дом в поселке с милым названием Лохово и перевозит в него всю большую семью. Даша и Веник продолжают узнавать секреты родительского мастерства и празднуют первый год Сонечки, а между тем Пуговка получает в подарок собаку — большого и лохматого Графа. Самая старшая сестра, Маша, страдает из-за отсутствия парней, чего не скажешь о Галине Сергеевне, которая влюбляется в австрийского дипломата.

Какие еще сюрпризы подготовили Васнецовы, увидите в продолжении ситкома — серии 19 сезона «Папиных дочек» ждут вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»