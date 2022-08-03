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Седьмую часть комедии можно считать кульминационной: в семью Васнецовых возвращается мама, а Сергей Алексеевич улетает в Красноярск, чтобы побыть наедине с собой. Теперь у руля встает Людмила, которой приходится заново учиться общаться с дочками и зарабатывать на жизнь. В это время девочки продолжают грызть гранит науки — Маша учится в техническом университете и сдает первую сессию, Галина Сергеевна помогает Даше закончить школу, а Женя становится консультантом в спортивном магазине.



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