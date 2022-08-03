Wink
Сериалы
Папины дочки
7-й сезон

Папины дочки (сериал, 2008) сезон 7 смотреть онлайн

9.32008, Папины дочки. Сезон 7 25 серий
Комедия, Семейный16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезон19-й сезон20-й сезон

О сериале

Долгожданное продолжение любимой истории о воспитании детей и взрослых. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте сериал «Папины дочки» — 7 сезон доступен уже сейчас!

Седьмую часть комедии можно считать кульминационной: в семью Васнецовых возвращается мама, а Сергей Алексеевич улетает в Красноярск, чтобы побыть наедине с собой. Теперь у руля встает Людмила, которой приходится заново учиться общаться с дочками и зарабатывать на жизнь. В это время девочки продолжают грызть гранит науки — Маша учится в техническом университете и сдает первую сессию, Галина Сергеевна помогает Даше закончить школу, а Женя становится консультантом в спортивном магазине.

Останется ли семья такой же дружной, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 7 сезон онлайн доступен на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»