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В восьмой части ситкома Васнецовым приходится туго: маму терроризирует бывший любовник Емельян Палкин. Он ломает ноги, набивается в друзья и даже переезжает в Казань! Маша продолжает поиски второй половинки и внезапно идет на свидание с самим Андреем Малаховым, а Галина Сергеевна страдает из-за Полежайкина, которому приходится заключить фиктивный брак ради бесплатной машины. Но самое важное — Веник наконец-то признается в любви Даше, но вместо ответа получает бойкот и слезы.



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