Папины дочки (сериал, 2009) сезон 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 3Бесплатно
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Папины дочки
Сезон 8 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 6Бесплатно
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Папины дочки
Сезон 8 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 13Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 16Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 8 Серия 20Бесплатно
О сериале
Легендарная комедия о пяти сестрах возвращается. Оставайтесь с Wink и продолжайте смотреть сериал «Папины дочки» — 8 сезон онлайн ждет вас в любое время!
В восьмой части ситкома Васнецовым приходится туго: маму терроризирует бывший любовник Емельян Палкин. Он ломает ноги, набивается в друзья и даже переезжает в Казань! Маша продолжает поиски второй половинки и внезапно идет на свидание с самим Андреем Малаховым, а Галина Сергеевна страдает из-за Полежайкина, которому приходится заключить фиктивный брак ради бесплатной машины. Но самое важное — Веник наконец-то признается в любви Даше, но вместо ответа получает бойкот и слезы.
Справятся ли Васнецовы с таким количеством проблем, узнаете в 8 сезоне сериала «Папины дочки» — смотреть в хорошем качестве его можно на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский