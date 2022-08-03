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Папины дочки
8-й сезон

Папины дочки (сериал, 2009) сезон 8 смотреть онлайн

9.32009, Папины дочки. Сезон 8 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Легендарная комедия о пяти сестрах возвращается. Оставайтесь с Wink и продолжайте смотреть сериал «Папины дочки» — 8 сезон онлайн ждет вас в любое время!

В восьмой части ситкома Васнецовым приходится туго: маму терроризирует бывший любовник Емельян Палкин. Он ломает ноги, набивается в друзья и даже переезжает в Казань! Маша продолжает поиски второй половинки и внезапно идет на свидание с самим Андреем Малаховым, а Галина Сергеевна страдает из-за Полежайкина, которому приходится заключить фиктивный брак ради бесплатной машины. Но самое важное — Веник наконец-то признается в любви Даше, но вместо ответа получает бойкот и слезы.

Справятся ли Васнецовы с таким количеством проблем, узнаете в 8 сезоне сериала «Папины дочки» — смотреть в хорошем качестве его можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»