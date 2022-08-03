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В третьей части сериала Пуговка становится телезвездой, Галина Сергеевна поступает в школу для одаренных детей, Женя бросает дзюдо, Даша невольно становится воровкой, а Маша заводит нового парня. Но это еще не все: олигарх Федотов передумывает разводиться с Оксаной и даже проходит «детотерапию» Васнецова! Антонина Семеновна тоже не теряет времени даром и сходится с бывшим мужем, который сбежал от нее несколько десятков лет назад.



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