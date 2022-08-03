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Папины дочки
3-й сезон

Папины дочки (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн

9.32008, Папины дочки. Сезон 3 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение оригинальной российской комедии о многодетной семье. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Папины дочки» — 3 сезон бесплатно доступен на нашем онлайн-сервисе в любое время!

В третьей части сериала Пуговка становится телезвездой, Галина Сергеевна поступает в школу для одаренных детей, Женя бросает дзюдо, Даша невольно становится воровкой, а Маша заводит нового парня. Но это еще не все: олигарх Федотов передумывает разводиться с Оксаной и даже проходит «детотерапию» Васнецова! Антонина Семеновна тоже не теряет времени даром и сходится с бывшим мужем, который сбежал от нее несколько десятков лет назад.

Справится ли Сергей Алексеевич с этим бардаком, узнаете в новых сериях ситкома «Папины дочки» — 3 сезон онлайн в хорошем качестве ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»