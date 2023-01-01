Биография

Александр Жигалкин — актер, режиссер, продюсер кино и телевидения. Родился в Москве 1 февраля 1968 года. В 1992 году получил диплом театрального вуза и стал профессиональным артистом. Открыл студию «Ученая обезьяна», также проявил себя в качестве педагога на эстрадном факультете в Государственном институте театрального искусства. Принимал участие в озвучке шоу «Сам себе режиссер». Первую роль на экране Александр Жигалкин исполнил еще в 1983 году, сыграв в драме «В городе хорошая погода». Спустя время, в год выпуска, вышла мелодрама «Анкор, еще анкор!». Сегодня фильмография Жигалкина насчитывает более 40 работ. В актерском плане проявил себя в сериалах «6 кадров», «Дорогая передача», «Папины дочки», «Воронины», «Слава богу, ты пришел!», «Братья по обмену», «Кто в доме хозяин», в этих же проектах занимал режиссерское кресло.