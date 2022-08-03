Новая глава в жизни повзрослевших сестер Васнецовых. Если не терпится узнать все подробности, смотрите сериал «Папины дочки» — 15 сезон ждет вас на Wink!



Главная тема пятнадцатой части комедии — Васнецовы разъезжаются по разным квартирам. Даша и Веник снимают жилье в новостройке, а их соседями внезапно становятся Галина Сергеевна и Маша. Чтобы не платить за ремонт, молодожены нанимают Зину, которая готова пойти на что угодно, лишь бы ее дочь Катя поступила в институт. Полежайкин по-прежнему питается исключительно в доме Васнецовых и случайно влюбляется в новую девушку, а Людмила помогает беременной дочери противостоять свекрови.



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