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Папины дочки
15-й сезон

Папины дочки (сериал, 2011) сезон 15 смотреть онлайн

9.32011, Папины дочки. Сезон 15 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Новая глава в жизни повзрослевших сестер Васнецовых. Если не терпится узнать все подробности, смотрите сериал «Папины дочки» — 15 сезон ждет вас на Wink!

Главная тема пятнадцатой части комедии — Васнецовы разъезжаются по разным квартирам. Даша и Веник снимают жилье в новостройке, а их соседями внезапно становятся Галина Сергеевна и Маша. Чтобы не платить за ремонт, молодожены нанимают Зину, которая готова пойти на что угодно, лишь бы ее дочь Катя поступила в институт. Полежайкин по-прежнему питается исключительно в доме Васнецовых и случайно влюбляется в новую девушку, а Людмила помогает беременной дочери противостоять свекрови.

Как взрослая жизнь повлияет на девочек, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 15 сезон в хорошем качестве доступен на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»