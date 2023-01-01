Биография

Анастасия Сиваева — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 10 ноября 1991 года. В детстве занималась в студии «Зоренька», а в 7 лет прошла кастинг в Модельную школу Вячеслава Зайцева. Позже перешла в агентство Алексея Буланова, где училась театральному мастерству, танцам и жонглированию. Благодаря занятиям на юную артистку обратили внимание и пригласили на съемки — первыми работами стали роли в проектах «Улица Сезам», «Ералаш» и «Слова и музыка». После окончания школы поступила в Институт современного управления, кино и телевидения. Принимала участие в телевизионном шоу «Жестокие игры», где одержала победу на пару с Антоном Ескиным. Всенародную известность Анастасия Сиваева обрела после съемок в российском ситкоме «Папины дочки», в котором исполнила роль Даши. Также ее можно увидеть в короткометражке «Топор», сериале «Последняя минута» и мелодраме «Медведица».