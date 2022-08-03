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Двенадцатый сезон строится на конфликте Даши и Веника. Васнецова больше не верит парню, хотя продолжает любить его, и даже попытки сестер не помогают паре возобновить отношения. Маша по-прежнему работает в школе и теперь преподает детям не только физику, но и основы достойного поведения. Галина Сергеевна и Полежайкин тоже осваивают новую науку — милицейскую, хотя их навыки больше пригождаются в бытовой жизни. Антонина Семеновна счастлива с Михаилом Казимировичем, но устает от деревенских законов, поэтому на помощь бабушке приходит Людмила, которая знает о всех минусах жизни в Москве.



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