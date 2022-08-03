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Папины дочки
12-й сезон

Папины дочки (сериал, 2010) сезон 12 смотреть онлайн

9.32010, Папины дочки. Сезон 12 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Новый сезон оригинального российского ситкома, где пятеро девочек взрослеют на глазах у зрителей. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включатей сериал «Папины дочки» — смотреть онлайн 12 сезон можно в любое время!

Двенадцатый сезон строится на конфликте Даши и Веника. Васнецова больше не верит парню, хотя продолжает любить его, и даже попытки сестер не помогают паре возобновить отношения. Маша по-прежнему работает в школе и теперь преподает детям не только физику, но и основы достойного поведения. Галина Сергеевна и Полежайкин тоже осваивают новую науку — милицейскую, хотя их навыки больше пригождаются в бытовой жизни. Антонина Семеновна счастлива с Михаилом Казимировичем, но устает от деревенских законов, поэтому на помощь бабушке приходит Людмила, которая знает о всех минусах жизни в Москве.

Как Васнецовы преодолеют трудности, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 12 сезон доступен на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»