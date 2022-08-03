Папины дочки (сериал, 2010) сезон 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 12 Серия 20Бесплатно
О сериале
Новый сезон оригинального российского ситкома, где пятеро девочек взрослеют на глазах у зрителей. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включатей сериал «Папины дочки» — смотреть онлайн 12 сезон можно в любое время!
Двенадцатый сезон строится на конфликте Даши и Веника. Васнецова больше не верит парню, хотя продолжает любить его, и даже попытки сестер не помогают паре возобновить отношения. Маша по-прежнему работает в школе и теперь преподает детям не только физику, но и основы достойного поведения. Галина Сергеевна и Полежайкин тоже осваивают новую науку — милицейскую, хотя их навыки больше пригождаются в бытовой жизни. Антонина Семеновна счастлива с Михаилом Казимировичем, но устает от деревенских законов, поэтому на помощь бабушке приходит Людмила, которая знает о всех минусах жизни в Москве.
Как Васнецовы преодолеют трудности, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 12 сезон доступен на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский