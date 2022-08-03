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Папины дочки
11-й сезон

Папины дочки (сериал, 2009) сезон 11 смотреть онлайн

9.32009, Папины дочки. Сезон 11 25 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение популярной комедии о жизни пятерых сестер под одной крышей. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Папины дочки» — 11 сезон онлайн ждет вас в любое время!

Главная движущая сила одиннадцатой главы легендарного ситкома — начало отношений Даши и Веника. К студенту возвращается память, однако новоиспеченная парочка принимает решение ничего не говорить Маше, чтобы не травмировать ранимую девушку. Старшее поколение тоже не сидит без дел, например, Антонина Семеновна влюбляется в Михаила Казимировича, который оказывается отцом Антонова, а Людмила продолжает работать в праздничном агентстве Эдуарда. Галина Сергеевна и Полежайкин начинают ходить на занятия в школу милиции и с ужасом понимают, что коррупция добралась даже до альма-матер всех генералов.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»