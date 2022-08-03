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Главная движущая сила одиннадцатой главы легендарного ситкома — начало отношений Даши и Веника. К студенту возвращается память, однако новоиспеченная парочка принимает решение ничего не говорить Маше, чтобы не травмировать ранимую девушку. Старшее поколение тоже не сидит без дел, например, Антонина Семеновна влюбляется в Михаила Казимировича, который оказывается отцом Антонова, а Людмила продолжает работать в праздничном агентстве Эдуарда. Галина Сергеевна и Полежайкин начинают ходить на занятия в школу милиции и с ужасом понимают, что коррупция добралась даже до альма-матер всех генералов.



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