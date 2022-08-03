Wink
Сериалы
Папины дочки
14-й сезон

Папины дочки (сериал, 2010) сезон 14 смотреть онлайн

9.32010, Папины дочки. Сезон 14 20 серий
Комедия, Семейный16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезон19-й сезон20-й сезон

О сериале

Знаменитый ситком о дружной семье Васнецовых возвращается. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 14 сезон ждет вас уже сейчас!

В четырнадцатом сезоне вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем, который возвращается в Москву из-за свадьбы Даши. Разумеется, девочки решают воспользоваться шансом и пытаются примирить родителей, но старшее поколение не может забыть прошлое. Между тем молодожены снимают комнату у Жихаревой, а Маша помогает старшеклассникам получить высший бал на госэкзамене по физике. Галина Сергеевна устраивает папу на работу, благодаря чему Эдуард остается без офиса.

Какие еще успехи ждут Васнецовых, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 14 сезон уже полностью доступен на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»