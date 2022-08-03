Знаменитый ситком о дружной семье Васнецовых возвращается. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 14 сезон ждет вас уже сейчас!



В четырнадцатом сезоне вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем, который возвращается в Москву из-за свадьбы Даши. Разумеется, девочки решают воспользоваться шансом и пытаются примирить родителей, но старшее поколение не может забыть прошлое. Между тем молодожены снимают комнату у Жихаревой, а Маша помогает старшеклассникам получить высший бал на госэкзамене по физике. Галина Сергеевна устраивает папу на работу, благодаря чему Эдуард остается без офиса.



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