WinkСериалыПапины дочки14-й сезон
Папины дочки (сериал, 2010) сезон 14 смотреть онлайн
9.32010, Папины дочки. Сезон 14 20 серий
Комедия, Семейный16+
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 17Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 14 Серия 20Бесплатно
О сериале
Знаменитый ситком о дружной семье Васнецовых возвращается. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 14 сезон ждет вас уже сейчас!
В четырнадцатом сезоне вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем, который возвращается в Москву из-за свадьбы Даши. Разумеется, девочки решают воспользоваться шансом и пытаются примирить родителей, но старшее поколение не может забыть прошлое. Между тем молодожены снимают комнату у Жихаревой, а Маша помогает старшеклассникам получить высший бал на госэкзамене по физике. Галина Сергеевна устраивает папу на работу, благодаря чему Эдуард остается без офиса.
Какие еще успехи ждут Васнецовых, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 14 сезон уже полностью доступен на Wink!
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский