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Папины дочки
2-й сезон

Папины дочки (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн

9.32007, Папины дочки. Сезон 2 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение культового ситкома о жизни пятикратного отца-одиночки. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Папины дочки» — 2 сезон онлайн ждет вас прямо сейчас!

Во второй части комедии о жизни непростой московской семьи вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем, Машей, Дашей, Женей, Галиной Сергеевной и Пуговкой. В их буднях по-прежнему нет мамы, но есть куча проблем: двойки в школьных дневниках, суровая бабушка, безумная секретарь Тамара и богатая пара с Рублевки. С последними Васнецовым предстоит познакомиться еще ближе — глава семьи по-прежнему питает чувства к Оксане, которая страдает от равнодушия своего мужа. Неужели у папы появится шанс на взаимную любовь?

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»