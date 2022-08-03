Продолжение культового ситкома о жизни пятикратного отца-одиночки. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Папины дочки» — 2 сезон онлайн ждет вас прямо сейчас!



Во второй части комедии о жизни непростой московской семьи вы снова встретитесь с Сергеем Алексеевичем, Машей, Дашей, Женей, Галиной Сергеевной и Пуговкой. В их буднях по-прежнему нет мамы, но есть куча проблем: двойки в школьных дневниках, суровая бабушка, безумная секретарь Тамара и богатая пара с Рублевки. С последними Васнецовым предстоит познакомиться еще ближе — глава семьи по-прежнему питает чувства к Оксане, которая страдает от равнодушия своего мужа. Неужели у папы появится шанс на взаимную любовь?



Если вам не терпится узнать, к чему приведут сеансы психотерапии, оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть «Папины дочки» — 2 сезон без рекламы доступен в любое время!

