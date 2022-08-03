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Папины дочки
10-й сезон

Папины дочки (сериал, 2009) сезон 10 смотреть онлайн

9.32009, Папины дочки. Сезон 10 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Всеми любимый ситком о многодетной семье возвращается на экраны. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и смотрите сериал «Папины дочки» — 10 сезон онлайн доступен в любое время!

В десятом сезоне Васнецовы наслаждаются летом, но вместо заслуженного отдыха получают кучу дел. Людмила продолжает работать на Эдуарда и учится организовывать праздники, среди которых не только дни рождения и свадьбы, но и поминки. Галина Сергеевна, Даша и Полежайкин готовятся к поступлению в вуз, и если первую рады видеть даже в Оксфорде, то с двумя последними возникает много вопросов. Но это не самое страшное: Веник теряет память и забывает несколько месяцев своей жизни! Маша решает воспользоваться шансом и завоевать сердце гениального одногруппника, а в это время Женя делает вид, что встречается с Воронцовым.

Справятся ли Васнецовы с чередой забот, узнаете, если продолжите смотреть бесплатно «Папины дочки» — 10 сезон ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»