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В десятом сезоне Васнецовы наслаждаются летом, но вместо заслуженного отдыха получают кучу дел. Людмила продолжает работать на Эдуарда и учится организовывать праздники, среди которых не только дни рождения и свадьбы, но и поминки. Галина Сергеевна, Даша и Полежайкин готовятся к поступлению в вуз, и если первую рады видеть даже в Оксфорде, то с двумя последними возникает много вопросов. Но это не самое страшное: Веник теряет память и забывает несколько месяцев своей жизни! Маша решает воспользоваться шансом и завоевать сердце гениального одногруппника, а в это время Женя делает вид, что встречается с Воронцовым.



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